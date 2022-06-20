Бомбоубежища в домах станут обязательными – когда увидим, как будут выглядеть и подорожает ли жилье

Законопроект может стимулировать застройщиков строить больше жилья

В воскресенье, 19 июня, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7398, который вносит изменения в законодательство Украины и обязывает застройщиков оборудовать все объекты с постоянным проживанием более 50 человек, укрытиями для жильцов.

Данный документ был принят нардепами 271 голосами "за" и теперь готовится к скорейшему принятию во втором чтении.

"Телеграф" узнавал, как могут выглядеть планируемые бомбоубежища, когда мы их увидим и отразится ли это на ценах.

Классические бомбоубежища или "израильский опыт" — что выберут застройщики?

Как рассказал "Телеграфу" эксперт по недвижимости Михаил Артюхов, решение проблемы оборудования жилых домов бомбоубежищами имеет два пути:

классический в виде строительства бомбоубежища на цокольном этаже или в подвале;

использование израильского опыта.

"Израиль ужа давно страдает от ракетных обстрелов боевиков и потому от застройщиков там требуют оборудования новостроев убежищами, расположенными в самом защищенном месте любого дома – в середине здания, в районе лифта. Здесь оборудуется комната-капсула, с бронедверью, в которую могут спрятаться жильцы в случае обстрела. Такая защита позволяет пережить даже прямое попадание ракеты в дом и считается сегодня самой надежной", — говорит эксперт.

Цены на жилье вряд ли поднимутся – будут больше строить

Оборудование жилья убежищами, особенно по израильской технологии, потребует от застройщиков больше расходов, правда по мнению Михаила Артюхова, это может и не вызвать рост цен на будущее жилье.

"По сегодняшним стандартам противопожарной безопасности если на этаже площадь жилья превышает 600 квадратных метров, застройщики обязаны построить второй лестничный пролет для безопасной эвакуации жильцов. А это существенно удорожает строительство, поэтому сегодня застройщики стараются строить небольшие квартиры и не застраивать особо этаж. В среднем двухкомнатная квартира сейчас занимает площадь 55 квадратов, и их всего 6. Теперь же выполняя требования этого закона, они будут нести расходы в любом случае, но могут сделать это своим преимуществом, построив больше квартир на одном этаже с улучшенной планировкой, например строить те же 6 квартир но по 70-80 квадратов. Это позволит получить больше жилья и за счет этого минимизировать влияние строительства убежищ на цену за квадратный метр, который и так вырастет за счет роста цен на стройматериалы и общую инфляцию", — предполагает эксперт.

Как считает собеседник "Телеграфа", поскольку цикл строительства от разработки проектной документации до окончания строительных работ длится 2-3 года, увидеть новые дома с бомбоубежищами в Украине можно будет примерно с 2025 года.

Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость в Украине вероятнее всего уже в будущем году.