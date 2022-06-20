Бомбосховища в будинках стануть обов’язковими – коли побачимо, як виглядатимуть і чи подорожчає житло

Законопроект може стимулювати забудовників будувати більше житла

У неділю, 19 червня, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект №7398, який вносить зміни до законодавства України та зобов’язує забудовників обладнати усі об’єкти з постійним проживанням понад 50 осіб, укриттями для мешканців.

Цей документ був прийнятий нардепами 271 голосами "за" і тепер готується до якнайшвидшого прийняття у другому читанні.

"Телеграф" дізнавався, як можуть виглядати заплановані бомбосховища, коли ми їх побачимо і чи позначиться це на цінах.

Класичні бомбосховища чи "ізраїльський досвід" — що оберуть забудовники?

Як розповів "Телеграфу" експерт з нерухомості Михайло Артюхов, вирішення проблеми обладнання житлових будинків бомбосховищами має два шляхи:

класичний у вигляді будівництва бомбосховища на цокольному поверсі або у підвалі;

Використання ізраїльського досвіду.

"Ізраїль вужа давно страждає від ракетного обстрілу бойовиків і тому від забудовників там вимагають обладнання новобудов сховищами, розташованими в самому захищеному місці будь-якого будинку – в середині будівлі, в районі ліфта. Тут обладнується кімната-капсула, з броньованою дверима, в яку можуть сховатися мешканці у разі обстрілу. Такий захист дозволяє пережити навіть пряме влучення ракети в будинок і вважається сьогодні найнадійнішим", — каже експерт.

Ціни на житло навряд чи піднімуться – більше будуватимуть

Обладнання житла притулками, особливо за ізраїльською технологією, вимагатиме від забудовників більше витрат, щоправда, на думку Михайла Артюхова, це може і не викликати зростання цін на майбутнє житло.

"За сьогоднішніми стандартами протипожежної безпеки якщо на поверсі площа житла перевищує 600 квадратних метрів, забудовники зобов’язані побудувати другий сходовий проліт для безпечної евакуації мешканців. А це суттєво дорожчає будівництво, тому сьогодні забудовники намагаються будувати невеликі квартири та не забудовувати особливо поверх. У середньому двокімнатна квартира зараз займає площу 55 квадратів, і їх всього 6. Тепер же виконуючи вимоги цього закону, вони будуть нести витрати в будь-якому випадку, але можуть зробити це своєю перевагою, побудувавши більше квартир на одному поверсі з покращеним плануванням, наприклад, будувати ті ж 6 квартир. по 70-80 квадратів. Це дозволить отримати більше житла та за рахунок цього мінімізувати вплив будівництва притулків на ціну за квадратний метр, який і так зросте за рахунок зростання цін на будматеріали та загальну інфляцію", — припускає експерт.

Як вважає співрозмовник "Телеграфа", оскільки цикл будівництва від розробки проектної документації до закінчення будівельних робіт триває 2-3 роки, побачити нові будинки з бомбосховищами в Україні можна буде приблизно з 2025 року.

Експерти прогнозують зростання цін на нерухомість в Україні найімовірніше вже наступного року.