Економіст, член Ради НБУ Віталій Шапран, спеціально для "Телеграфу"

Ринок морально вже давно був готовий до формального дефолту Росії, і він стався. Наразі країна викреслена зі списку держав, яким доступний інструмент залучення коштів на закордонних ринках. В найближчі кілька років росія, уряд росії, держкомпанії зможуть спиратися лише на внутрішні джерела фінансування. З огляду на майбутній дефіцит бюджету 2022-2024 років. — Це досить важкий удар по економічній незалежності Росії.

Чи дійсно так, як пише Bloomberg? Що це перший російський дефолт з 1918 року. Адже в 90-ті у росії ніби був дефолт …

Парадокс у тому, що дефолт 1998 року в основному вдарив ринку ДКО (російські внутрішні державні короткострокові зобов’язання). Хоча там також постраждали нерезиденти, формально ДКО належали до внутрішнього боргу росії. Тому, дійсно, дефолт за весняними зобов’язаннями — вперше після того, що трапився 1918-го, в результаті приходу до влади в носії більшовиків.

Сьогодні росія умовляє іноземних власників єврооблігацій отримати виплату купонів у рублях. Мені важко сказати, який відсоток власників погодитися на цю схему. Адже рублі потім треба міняти на валюту та вивозити з Росії. Враховуючи санкції проти основних російських банків, тепер безготівкову валюту не так легко і дешево можна перерахувати гроші з росії на Захід. Основна маса власників бондів, швидше за все, займе вичікувальну позицію, очікуючи закінчення війни та зняття санкцій. А до цього уряд Росії не зможе більше позичати у валюті на зовнішніх ринках.

Цілком ймовірно, що до кінця року російський Мінфін опиниться в досить важкому становищі, коли при дефіцитному бюджеті дірки закриватимуть коштом Центробанку росії або Фонду національного добробуту (ФНБ). А вже у 2023 році видаткову частину бюджету доведеться урізати на 10-20%, що за двозначної інфляції – дуже болючий процес, який торкнеться і соціальних процесів.

Також припускаю, що бюджетний крах росії може відбутися і в кінці 2022 року, якщо на світових ринках значно впадуть ціни на російську нафту.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Офіційне оформлення дефолту росії – це символічний момент Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що в російській економіці є всі можливі наслідки дефолту