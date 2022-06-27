У росії – дефолт, пишуть ЗМІ: що це означає

Без такого дефолту росія протрималася трохи більше 100 років

У росії опівночі на 27 червня закінчився пільговий термін виплати зовнішнього боргу — вперше з 1918 року відсотки по ньому не були виплачені. У ЗМІ вже заговорили про дефолт. Відсотки у розмірі 100 млн доларів США росія мала виплатити до 27 червня. Якщо виплати немає — останній термін вважається подією дефолту.

Про це пише Bloomberg. У виданні зазначають, що дефолт став "кульмінацією санкцій" і що подія несе "символічний характер" з огляду на стан російської економіки та найгірший спад за останні роки.

росія своєю чергою дефолту не визнає, заявивши, що ситуація форс-мажору "була створена Заходом", і що вона має кошти на погашення. Нагадаємо, дефолт — це нездатність виконувати боргові умови або інші зобов’язання позики.

Чим дефолт загрожує росії

Попри те, що звичайним людям дефолт за держборгом може здатися малозначним, Bloomberg повідомляє, що власники облігацій можуть самі їх відкликати, якщо чверть власників погодяться з тим, що був дефолт.

Діяти відразу інвесторам не потрібно і вони, ймовірно, чекатимуть на розвиток подій. "Вимоги стають недійсними лише через три роки з дати платежу, згідно з облігаційними документами", — пише видання. Відчутний дефолт і падіння рубля в росії вже викликала відсутність можливості сплатити за внутрішнім боргом у 1998 році.

Український фінансист та заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован відзначив кілька факторів, чому дефолт по зовнішньому боргу росії важливий:

це показує, що міжнародні санкції працюють. Саме відключення росії від зовнішніх ринків капіталу, банківських систем та рейтингових агентств унеможливило платежі. І це показує руйнацію російської банківської системи.

це завдасть удару по іміджу рф на фінансових ринках, куди повернутися їм буде вкрай важко. На це підуть роки після зміни режимів й виплати репарацій Україні, впевнений фінансист.

Він відзначив, що західні інвестори можуть чекати, а можуть використати юристів для залучення до оплати боргу активами російського центробанку, що вже заморожені.

Нагадаємо, заплатити росія не змогла через санкції. Як писав "Телеграф", росія намагається обійти їх, запроваджуючи правила оплати боргів російськими рублями.