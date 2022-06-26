росії заборонять експортувати золото: у Байдена пояснили, що це дасть
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росія може втратити мільярди доларів
США мають намір відмовитися від імпорту російського золота у відповідь на вторгнення росії в Україну, що буде сильним ударом по економіці країни-агресора.
Як повідомив президент США Джо Байден після зустрічі лідерів G7 на саміті в Німеччині, таке рішення було ухвалено, щоб позбавити диктатора володимира путіна необхідних фінансів на ведення війни.
За його словами, заборона на імпорт золота буде прийнята спільно з країнами "Великої сімки".
Як пояснив у коментарі CNN голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, подібна ініціатива позбавить російської економіки прибутку у розмірі 19 мільярдів доларів на рік.
"Ініціатива, про яку ми оголошуємо, торкається другої за прибутковістю статті експорту, яка є у росії після енергоносіїв", — сказав Блінкен.
Варто зазначити, що про таку ініціативу вже оголосили Великобританія, Японія та Канада.
Як повідомлялося раніше, країни "Великої сімки" взяли на себе зобов’язання щодо безстрокової підтримки України в обороні від російського вторгнення. Ця підтримка передбачає надання фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги.