росії заборонять експортувати золото: у Байдена пояснили, що це дасть

росія може втратити мільярди доларів

США мають намір відмовитися від імпорту російського золота у відповідь на вторгнення росії в Україну, що буде сильним ударом по економіці країни-агресора.

Як повідомив президент США Джо Байден після зустрічі лідерів G7 на саміті в Німеччині, таке рішення було ухвалено, щоб позбавити диктатора володимира путіна необхідних фінансів на ведення війни.

За його словами, заборона на імпорт золота буде прийнята спільно з країнами "Великої сімки".

Як пояснив у коментарі CNN голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, подібна ініціатива позбавить російської економіки прибутку у розмірі 19 мільярдів доларів на рік.

"Ініціатива, про яку ми оголошуємо, торкається другої за прибутковістю статті експорту, яка є у росії після енергоносіїв", — сказав Блінкен.

Варто зазначити, що про таку ініціативу вже оголосили Великобританія, Японія та Канада.

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Як повідомлялося раніше, країни "Великої сімки" взяли на себе зобов’язання щодо безстрокової підтримки України в обороні від російського вторгнення. Ця підтримка передбачає надання фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги.