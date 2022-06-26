россии запретят экспортировать золото: у Байдена объяснили, что это даст

россия может потерять миллиарды долларов

США намерены отказаться от импорта российского золота в ответ на вторжение россии в Украину, что будет являться сильным ударом по экономике страны-агрессора.

Как сообщил президент США Джо Байден после встречи лидеров G7 на саммите в Германии, такое решение было принято, чтобы лишить диктатора владимира путина необходимых финансов на ведение войны.

По его словам запрет на импорт золота будет принят совместно со странами "Большой семерки".

Как объяснил в комментарии CNN глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, подобная инициатива лишит российской экономики прибыли в размере 19 миллиардов долларов в год.

"Инициатива, о которой мы объявляем, затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у россии после энергоносителей", — сказал Блинкен.

Стоит отметить, что о такой инициативе уже объявили Великобритания, Япония и Канада.

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Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" приняли на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины в обороне от российского вторжения. Эта поддержка предусматривает выделение финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи.