россии запретят экспортировать золото: у Байдена объяснили, что это даст
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россия может потерять миллиарды долларов
США намерены отказаться от импорта российского золота в ответ на вторжение россии в Украину, что будет являться сильным ударом по экономике страны-агрессора.
Как сообщил президент США Джо Байден после встречи лидеров G7 на саммите в Германии, такое решение было принято, чтобы лишить диктатора владимира путина необходимых финансов на ведение войны.
По его словам запрет на импорт золота будет принят совместно со странами "Большой семерки".
Как объяснил в комментарии CNN глава Государственного департамента США Энтони Блинкен, подобная инициатива лишит российской экономики прибыли в размере 19 миллиардов долларов в год.
"Инициатива, о которой мы объявляем, затрагивает вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у россии после энергоносителей", — сказал Блинкен.
Стоит отметить, что о такой инициативе уже объявили Великобритания, Япония и Канада.
Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" приняли на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины в обороне от российского вторжения. Эта поддержка предусматривает выделение финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи.