"Большая семерка" готовит серьезное решение насчет Украины - Bloomberg

Сильнейшие экономики мира помогут Украине в борьбе против рф

В воскресенье, 26 июня, лидеры стран "Большой семерки" на встрече в немецком замке Эльмау в баварских Альпах приняли решение взять на себя обязательства по бессрочной поддержке Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.

Речь идет о финансовой, гуманитарной, военной и дипломатической помощи. Кроме того, рассматривается возможность использования доходов от пошлин на эти цели.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — говорится в тексте проекта заявления, с которым ознакомился Bloomberg.

В издании отмечают, что формулировка про бессрочную поддержку важна, ведь ранее члены альянса были обеспокоены затягиванием войны в Украине.

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Напомним, перед встречей лидеров G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вновь поднял тему российского вторжения в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Большая семерка" поможет обезопасить Украину. По главы государства, дипломатическая работа в этом направлении уже активно ведется всеми сторонами.