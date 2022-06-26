ЗСУ відбили кілька штурмів по всій лінії фронту, у росіян втрати

Окупаційні війська вели обстріл практично по всіх напрямках

Українські військові продовжують стійко тримати оборону та відбивати чергові спроби російських окупантів вести наступ.

Як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ за 26 червня, росіяни робили кілька спроб штурму позицій українських захисників, але натомість зазнали серйозних втрат.

Зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках фіксуються спроби росіян готувати ДРГ на території Білорусі для подальшого перекидання їх на територію України.

На Сіверському напрямку, противник продовжує тримати підрозділи на території Брянської та Курської областей рф з метою сковування українських сил.

На Харківському напрямку ворог обстрілював населені пункти Руські Тишки, Чеполь, Чугуїв, Золочів та Мосьпанове. Також там він намагався штурмувати позиції ЗСУ у районі Дементіївки, але отримав відсіч.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися вести наступ у районі Долини, Курульки та Мазанівки, але зазнав втрат і відступив.

На Донецькому напрямку противник продовжує спроби атакувати Лисичанськ, для чого посилює артилерійське угруповання. У районах Лисичанська, Верхньокам’янки, Лоскутівки та Вовчаярівки росіяни здійснили обстріл із застосуванням артилерії та авіації.

На Бахмутському напрямку окупанти застосували важку артилерію поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми та Нью-Йорка.

У Генштабі наголосили, що під час спроби штурму в районі населеного пункту Павлівка росіяни зазнали значних втрат і були змушені відступити.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках росіяни застосували реактивну артилерію для обстрілу об’єктів цивільної інфраструктури та тилових районів сил оборони.

На Південнобузькому напрямку противник намагався повернути контроль над населеним пунктом Потьомкіного, проте не зміг досягти цілей і був змушений відступити.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки росія обстрілює Україну ракетами, щоб помститися за успіхи ЗСУ на фронті Блогер і військовий експерт Кирило Данильченко пояснив причину ракетних обстрілів України з боку рф, що значно почастішали

Як повідомлялося раніше, вранці 26 червня росія завдала масованого ракетного удару по території України. Зокрема удари зазнали Київ та Черкаси. Крім того, дві ракети були перехоплені над Одесою.