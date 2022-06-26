Ракетний удар по Києву припав на житловий будинок: що відомо станом на зараз (фото, відео)

Точна кількість людей під завалами невідома

Ранок у Києві почався з вибухів — російська ракета влучила до житлового будинку. "Телеграф" зібрав все, що відомо наразі, і буде оновлювати дані в режимі реального часу.

16:00 Кличко: "На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє — з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно. За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки — в стані середньої тяжкості".

15:10 Кличко звернувся до киян: "Ворог сатаніє і хоче нас залякати, посіяти паніку та зневіру. Не втрачаємо пильності!".

14:55 На місці ранкового вибуху й досі працюють рятувальники.

13:42 Медики прокоментували стан дівчинки, пораненої внаслідок ракетного обстрілу Києва. Стан дитини стабільний. У неї є забиття і садна, струс мозку та кілька поранень шиї та за вухом, які зашили хірурги.

Травми, ймовірно, дівчинка отримала внаслідок проникнення стороннього тіла – скла або уламка. Наразі життю дитини нічого не загрожує.

12:27 Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що російські війська вранці завдавали ударів по Києву зі стратегічних бомбардувальників з регіону Каспійського моря. За його словами, ворог застосував бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які злітають з регіонів Астрахані.

Натомість білоруські телеграм-канали повідомляють, що вдень авіація рф наносить удари з білоруської території.

11:53 Радник голови ОП Олексій Арестович попереджає, що удари по Києву можуть тривати весь день.

11:50 Рятувальні роботи у київській багатоповерхівці, зруйнованій попаданням ракети сьогодні вранці, зіштовхнулися із проблемами, повідомив мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

"Ускладнюється ситуація тим, що є досить велике задимлення, і пожежники, враховуючи людей (під завалами — Ред.), не хочуть сильно заливати там водою, тому що люди можуть також загинути від великої кількості води. Тобто там багато таких ускладнень, але робиться все максимально, зокрема, рятувальниками, щоби всіх швидко врятувати", — сказав Кличко.

11:35 Новий удар по Києву і області! У місті чули кілька вибухів. Повідомляється також про прильоти у Черкасах.

11:04 Відео з чоловіком, врятованим з-під завалів.

10:30 З-під завалів продовжують діставати постраждалих, вже мінімум п'ятеро таких. Крім будинку дісталось і сусідньому дитячому садочку.

Що сталося

Рано вранці в неділю Україною оголосили повітряну тривогу — за кілька хвилин повідомили про вибухи в Києві, кореспондент "Телеграфу" підтвердив чотири гучні звуки і повідомив, що над містом підіймається дим. Пізніше стало відомо, що ракета влетіла у житлову дев’ятиповерхівку у Шевченківському районі.

Наслідки прильоту

У частково зруйнованому будинку продовжується рятувальна операція. Пошкодження отримали поверхи з 1 до 7, а з 7 до 9 — частково зруйновані. Після обстрілу розпочалася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів. ДСНС дістає людей з-під завалів.

Обвалилася частина конструкцій будівлі

Після влучення почалася пожежа

Що відомо про жертви

На цей момент відомо про двох госпіталізованих постраждалих і, попередньо, одного загиблого чоловіка. Про це розповів радник глави МВС Антон Геращенко.

ДСНС дістає людей з-під конструкцій, що обрушилися.

З-під завалів дістали дитину – дівчинку близько 7 років. Під уламками чути голоси людей, повідомляє мер міста Віталій Кличко, який прибув на місце. Він поки що не підтвердив дані про загиблого чоловіка.

Раніше "Телеграф" писав, що росія збільшила кількість ракетних ударів — у суботу атак зазнали Львівська, Харківська, Чернігівська область. На Рівненщині окупанти влучили по СТО.