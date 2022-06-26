У Києві знову пролунали сильні вибухи: що відомо (оновлено)

У Києві після ранкового ракетного удару знову пролунали два сильні вибухи.

Щонайменш два сильні вибухи було чутно у більшості районів міста. Поки невідомо, чи йдеться про прильоти ворожих ракет, чи вдалу роботу протиповітряної оборони.

Раніше у білоруських телеграм-каналах з'явилася інформація, що російські літаки у повітряному просторі Білорусі знову випустили ракети у бік України.

Також повідомляється, що після вибуху щось сильно горить у Київській області.

Пізніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону заявив, що вибухи, які чули кияни вдень — це робота ППО.

"Більше влучань не було… Всі вибухи, які чули після ранкового обстрілу, це робота ППО", — сказав він.

Нагадаємо, ранок у Києві почався з вибухів — російська ракета потрапила до житлового будинку. "Телеграф" зібрав все, що відомо на даний момент, і буде оновлювати дані в режимі реального часу.