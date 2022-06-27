В россии - дефолт, пишут СМИ: что это значит

Без такого дефолта россия продержалась чуть более 100 лет

В россии в полночь на 27 июня закончился льготный срок выплаты внешнего долга — впервые с 1918 проценты по нему не были выплачены. В СМИ уже заговорили о дефолте. Проценты в размере 100 млн долларов США россия должна была выплатить до 27 июня. Если выплаты нет — крайний срок считается событием дефолта.

Об этом пишет Bloomberg. В издании отмечают, что дефолт стал "кульминацией санкций" и что событие несет "символический характер", учитывая состояние российской экономики и худший спад з последние годы.

россия в свою очередь дефолта не признает, заявив, что ситуация форс-мажора "была создана Западом", и что у нее есть средства на погашение. Напомним, дефолт – это неспособность выполнять долговые условия или другие обязательства займа.

Чем дефолт грозит россии

Несмотря на то, что обычным людям дефолт по госдолгу может показаться малозначительным, Bloomberg сообщает, что держатели облигаций могу сами их отозвать, если четверть владельцев согласятся с тем, что был дефолт.

Действовать сразу инвесторам не нужно и они, вероятно, будут ждать развития событий. "Требования становятся недействительными только через три года с даты платежа, согласно облигационным документам", — пишет издание. Ощутимый дефолт и падение рубля в россии уже вызывало отсутствие возможности оплатить по внутреннему долгу в 1998.

Украинский финансист и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован отметил несколько факторов, почему дефолт по внешнему долгу россии важен:

это показывает, что международные санкции действуют. Именно отключение россии от внешних рынков капитала, банковских систем и рейтинговых агентств сделало невозможным платежи. И это указывает на разрушение русской банковской системы.

это нанесет удар по имиджу рф на денежных рынках, куда возвратиться им будет очень тяжело. На это уйдут годы после смены режимов и выплаты репараций Украине, уверен финансист.

Он отметил, что западные инвесторы могут ждать, а могут использовать юристов для привлечения к оплате долга уже замороженными активами российского центробанка.

Напомним, заплатить россия не смогла из-за санкций. Как писал "Телеграф", россия пытается обойти их, вводя правила оплаты долгов российскими рублями.