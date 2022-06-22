"Поздравляем россию с дефолтом?" путин подписал резонансный указ

В россии решили платить рублями по валютным облигациям

Российский диктатор владимир путин подписал указ, согласно которому россия может выплачивать суверенный валютный госдолг в рублях, что может свидетельствовать о техническом дефолте.

Как сообщают росСМИ, временный порядок выплат по внешнему валютному долгу предусматривает, что россия будет считать оплату рублями по еврооблигациям "надлежащим исполнением обязательств".

Кроме того, отмечается, что сумма выплат будет рассчитываться по внутреннему российскому курсу той валюты, в которой должны проводиться выплаты, к рублю.

В сети после этого началось бурное обсуждение, в частности пользователи сети задались вопросом, будет ли это считаться техническим дефолтом и будут ли эти платежи приняты.

Как сообщалось ранее, после начала российского вторжения в Украину страны Запада ввели мощные санкции, которые также затронули внешние золотовалютные резервы. В частности в банках США были заморожены средства на сумму около 315 миллиардов долларов. Поначалу Вашингтон разрешал пользоваться ними для погашения задолженности по внешнему госдолгу, однако в начале апреля полностью их заблокировал.

11 апреля стало известно, что россия смогла лишь частично рассчитаться по валютным обязательствам, что было равносильно выборочному дефолту.

Ситуацию для кремля также усугубляет то, что еще в начале марта США и ЕС запретили ввозить доллары и евро на территорию россии