Все говорят о дефолте россии: что на самом деле произошло

россия не смогла в полной мере погасить свои валютные обязательства

Рейтинговое агентство S&P заявило, что россия пыталась расплатиться рублями по своему внешнему долгу, а это значит то, что она объявила выборочный дефолт.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что россия пыталась расплатиться рублями по двум номинированным в долларах облигациям со сроком погашения до 4 апреля, что равносильно дефолту, поскольку инвесторы не смогут конвертировать рубли в доллары, чтобы получить изначальные суммы.

В S&P отметили, что "выборочный дефолт" объявляется, когда предприятие или страна не может погасить обязательства по части своего долга.

Если же россия не сможет расплатиться по своим облигациям до 4 мая, то стране грозит технический дефолт, поскольку в рублях эти платежи скорее всего никто не примет.

Согласно оценкам JPMorgan валютный долг россии составляет около 40 миллиардов долларов, примерно половина из которых принадлежат внешним инвесторам.

В самой россии готовят судебный иск, чтобы доказать, что предприняли все усилия для того, чтобы погасить свои обязательства перед инвесторами, однако отмечают, что это будет "не простой процесс".

В свою очередь спикер кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для реального дефолта "нет даже близко", а также обвинил страны Запада в попытках создать его искусственно.

Стоит отметить, что после начала вторжения россии в Украину, против нее были введены мощные западные санкции, которые затронули валютные резервы на сумму около 315 миллиардов долларов в банках США. Изначально Вашингтон позволял россии пользоваться ними для выплаты внешних долгов некоторым акционерам, однако на прошлой неделе он заморозил их полностью, чтобы усилить давление на кровавого диктатора владимира путина и уменьшить его военный бюджет.