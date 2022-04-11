Усі говорять про дефолт росії: що насправді сталося

росія не змогла повною мірою погасити свої валютні зобов’язання

Рейтингове агентство S&P заявило, що росія намагалася розплатитися карбованцями за своїм зовнішнім боргом, а це означає те, що вона оголосила вибірковий дефолт.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що росія намагалася розплатитися карбованцями за двома номінованими в доларах облігаціями з терміном погашення до 4 квітня, що рівносильно дефолту, оскільки інвестори не зможуть конвертувати рублі в долари, щоб отримати початкові суми.

У S&P зазначили, що "вибірковий дефолт" оголошується, коли підприємство чи країна не може погасити зобов’язання щодо свого боргу.

Якщо ж росія не зможе розплатитися за своїми облігаціями до 4 травня, то країні загрожує технічний дефолт, оскільки в рублях ці платежі, швидше за все, ніхто не прийме.

За оцінками JPMorgan валютний борг росії становить близько 40 мільярдів доларів, приблизно половина з яких належать зовнішнім інвесторам.

У самій рф готують судовий позов, щоб довести, що доклали всіх зусиль для того, щоб погасити свої зобов’язання перед інвесторами, однак зазначають, що це буде "не простий процес".

Спікер кремля Дмитро Пєсков заявив, що підстав для реального дефолту "немає навіть близько", а також звинуватив країни Заходу в спробах створити його штучно.

Варто зазначити, що після початку вторгнення росії в Україну проти неї було введено потужні західні санкції, які торкнулися валютних резервів на суму близько 315 мільярдів доларів у банках США. Спочатку Вашингтон дозволяв Москві користуватися ними для виплати зовнішніх боргів деяким акціонерам, проте минулого тижня він заморозив їх повністю, щоб посилити тиск на кривавого диктатора володимира путіна та зменшити його військовий бюджет.