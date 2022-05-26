Все признаки дефолта экономики рф уже есть, но в июне россиян может ждать еще один удар

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, чего ждать россиянам к концу первого месяца лета

Минфин США сообщил, что не продлил действие Генеральной лицензии 9С. Она позволяла держателям российских суверенных облигаций получать долларовые платежи по обслуживанию этих бумаг и погашению долга.

Это шаг к дефолту, но он носит скорее символический характер. Потому что все признаки дефолта в российской экономике и так есть. И вряд ли этот шаг что-то серьезное добавит.

Единственное, что те фантомные боли, которые есть в российском обществе касательно дефолта 1998 года, могут сыграть некую психологическую подоплеку. Особенно, если официальное объявление дефолта (предположительно конец июня) совпадет с сильным ухудшением дел в российской экономике. Ведь примерно на это же время председатель Центрального банка рф Эльвина Набиуллина прогнозировала окончание "экономики запасов". То есть – более сильное падение экономики.

Возможно, американцы рассчитывают на кумулятивный эффект этих двух событий. И в конце июня россиян может ждать двойной удар.

К этому бы еще прибавить снижение покупок российских энергоресурсов! Введение того же эмбарго явно затягивается стараниями Венгрии. Но тогда важно хотя бы просто ограничить закупки российских нефти и газа. Еврокомиссия уже приняла план по энергетической независимости. И там прописано, в принципе, то же эмбарго. Согласно плану, к концу года ЕС должен сократить покупки российского газа на две трети, а нефти – полностью.