Всі ознаки дефолту економіки рф вже є, але в червні росіян може чекати ще один удар

Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, чого чекати росіянам до кінця першого місяця літа

Мінфін США повідомив, що не продовжив дію Генеральної ліцензії 9С. Вона дозволяла власникам російських суверенних облігацій отримувати доларові платежі з обслуговування цих паперів та погашення боргу.

Це крок до дефолту, але він має символічний характер. Тому що всі ознаки дефолту у російській економіці й так є. І навряд чи цей крок щось серйозне додасть.

Єдине, що ті фантомні болі, які є в суспільстві щодо дефолту 1998 року, можуть зіграти якесь психологічне підґрунтя. Особливо, якщо офіційне оголошення дефолту (імовірно кінець червня) збігається із сильним погіршенням справ у російській економіці. Адже приблизно на цей час голова Центрального банку росії Ельвіна Набіулліна прогнозувала закінчення "економіки запасів". Тобто сильніше падіння економіки.

Можливо, американці розраховують на кумулятивний ефект цих подій. І наприкінці червня на росіян може чекати подвійний удар.

До цього ще додати б зниження покупок російських енергоресурсів! Введення цього ж ембарго явно затягується стараннями Угорщини. Але тоді важливо хоча б просто обмежити закупівлю російських нафти та газу. Єврокомісія вже ухвалила план з енергетичної незалежності. І там прописано, в принципі, те саме ембарго. Згідно з планом, до кінця року ЄС має скоротити купівлю російського газу на дві третини, а нафти – повністю.