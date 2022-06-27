Экономист, член совета НБУ Виталий Шапран, специально для "Телеграфа"

Рынок морально уже давно был готов к формальному дефолту рф, и он произошел. Теперь страна вычеркнута из списка государств, которым доступен инструмент привлечения средств на зарубежных рынках. В ближайшие пару лет рф, правительство россии, госкомпании смогут опираться только на внутренние источники финансирования. Учитывая предстоящий дефицит бюджета 2022-2024 гг. – это довольно тяжелый удар по экономической независимости рф.

Действительно ли всё так, как пишет Bloomberg? Что это – первый российский дефолт с 1918 года. Ведь в 90-е в рф, вроде бы, был дефолт…

Парадокс в том, что дефолт 1998 года в основном ударил по рынку ГКО (российские внутренние государственные краткосрочные обязательства). Хотя там тоже пострадали нерезиденты, формально ГКО относились к внутреннему долгу рф. Поэтому, действительно, дефолт по вешним обязательствам – впервые после того, что случился в 1918-м, в результате прихода к власти в рф большевиков.

Сейчас рф уговаривает иностранных держателей еврооблигаций получить выплату купонов в рублях. Мне трудно сказать какой процент держателей согласиться на эту схему. Ведь рубли затем надо менять на валюту и вывозить из рф. Учитывая санкции против основных российских банков, теперь безналичную валюту не так легко и дешево можно перечислить из рф на Запад. Основная масса владельцев бондов, скорее всего, займет выжидательную позицию, ожидая окончания войны и снятия санкций. А до этого правительство рф не сможет больше занимать в валюте на внешних рынках.

Очень вероятно, что к концу года российский Минфин окажется в довольно тяжелом положении, когда при дефицитном бюджете дыры будут закрывать за счет Центробанка рф или Фонда национального благосостояния (ФНБ). А уже в 2023 году расходную часть бюджета придется урезать на 10-20%, что при двузначной инфляции – очень болезненный процесс, который затронет и социальные процессы.

Также допускаю, что бюджетный крах рф может произойти и в конце 2022 года, если на мировых рынках существенно упадут цены на российскую нефть.

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