Украинский финансист и заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован прокомментировал чем важно событие дефолта по внешнему долгу россии

Мы дождались: Дефолт россии по внешнему долгу

Сегодня, после месяцев балансировки на границе, россия все же не смогла произвести процентный платеж в 100 млн долл. по своим евробондам. У них был месяц после того, как минфин пропустил свой платеж 27 мая и вчера вечером этот grace period завершился. Россияне говорили, что отправили деньги и они застряли в Euroclear благодаря санкциям, но в итоге кредиторы деньги не получили. То есть согласно условиям выпуска облигаций в россии наступает "event of default".

Россия уже проходила как минимум 2 дефолта в своей новейшей истории. Во-первых, в 1991 году россия пыталась отказаться платить по части международных долгов, которые она подражала после распада СССР. Тогда речь шла где-то о 100+ млрд долларов, и формально россия говорила, что такой страны как СССР не существует, поэтому выполнять кредитные обязательства по их долгу они не будут. Парижский клуб кредиторов тогда заставил россию признать часть долгов советской империи, и в 1996 году они долги реструктурировали.

На фоне падения мировых цен на нефть в 1998 году российские власти не смогли обслуживать уже свой внутренний долг. Правительство России собирало очень мало налогов (в зависимости от доходов от нефти) и финансировалось короткими внутренними бумагами ГКО, доходность по которым очень возросла. 17 августа 1998 года Россия остановила платежи по внутреннему долгу на 40 млрд долларов и девальвировала рубль. В то время руководителем правительства у них был "киндер-сюрприз" Сергей Кириенко, который, говорят, сейчас занимается "украинским вопросом" в кремле. Так что опыт дефолтов он имеет.

Но свои внешние финансовые обязательства россия раньше выполняла. Сейчас это первый дефолт россии по внешнему долгу с февраля 1918 года, момента, когда лидер большевиков Ульянов-Ленин отказался платить по долгам царской власти после Октябрьской революции. Долг России тогда можно оценить в размере 500 млрд долл. в ценах 2020 года. Сейчас только 100 млн долл. – "мелко, Хоботов".

Почему это важно?

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