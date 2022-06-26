"Вечеринка" с российскими нефтью и газом закончилась — Джонсон

Страны намерены увеличить поставки из стран ОПЕК, а затем перейти на "зеленую" энергетику

Премьер Великобритании Борис Джонсон после заседания лидеров "Большой семерки" заявил, что страны-члены будут искать способы отказаться от российских углеводородов.

В интервью CNN Джонсон объяснил, что страны G7 понимают, что дешевых энергоносителей из россии больше не будет, а потому пора искать способы адаптации к новым условиям.

"Вечеринка углеводородов из россии подошла к концу", — сказал он.

По его словам, в краткосрочной перспективе страны "Большой семерки" вполне могут компенсировать отказ от российских энергоносителей за счет наращивания поставок из стран ОПЕК, однако в более долгосрочной перспективе они будут искать возможности перейти на "зеленую энергетику".

Что касается Британии, то Джонсон говорит, что правительство имеет намерение ускорить темпы строительства ветряных генераторов и ядерных реакторов.

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Как сообщалось ранее, перед встречей лидеров G7, Джонсон поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и вновь поднял тему российского вторжения в Украину. Он призвал продолжать оказывать поддержку украинским военным "до победного конца" и предостерег от попыток договорится с путиным.