"Вечірка" з російськими нафтою і газом закінчилася — Джонсон

Країни мають намір збільшити постачання з країн ОПЕК, а потім перейти на "зелену" енергетику

Прем’єр Великобританії Борис Джонсон після засідання лідерів "Великої сімки" заявив, що країни-члени шукатимуть способи відмовитися від російських вуглеводнів.

В інтерв’ю CNN Джонсон пояснив, що країни G7 розуміють, що дешевих енергоносіїв із росії більше не буде, а тому настав час шукати способи адаптації до нових умов.

"Вечірка вуглеводнів з росії добігла кінця", — сказав він.

За його словами, у короткостроковій перспективі країни "Великої сімки" цілком можуть компенсувати відмову від російських енергоносіїв шляхом нарощування поставок з країн ОПЕК, однак у більш довгостроковій перспективі вони шукатимуть можливості перейти на "зелену енергетику".

Щодо Британії, то Джонсон каже, що уряд має намір прискорити темпи будівництва вітряних генераторів та ядерних реакторів.

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Як повідомлялося раніше, перед зустріччю лідерів G7 Джонсон поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і знову порушив тему російського вторгнення в Україну. Він закликав продовжувати надавати підтримку українським військовим "до переможного кінця" і застеріг від спроб домовитися з путіним.