"Вечірка" з російськими нафтою і газом закінчилася — Джонсон
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Країни мають намір збільшити постачання з країн ОПЕК, а потім перейти на "зелену" енергетику
Прем’єр Великобританії Борис Джонсон після засідання лідерів "Великої сімки" заявив, що країни-члени шукатимуть способи відмовитися від російських вуглеводнів.
В інтерв’ю CNN Джонсон пояснив, що країни G7 розуміють, що дешевих енергоносіїв із росії більше не буде, а тому настав час шукати способи адаптації до нових умов.
"Вечірка вуглеводнів з росії добігла кінця", — сказав він.
За його словами, у короткостроковій перспективі країни "Великої сімки" цілком можуть компенсувати відмову від російських енергоносіїв шляхом нарощування поставок з країн ОПЕК, однак у більш довгостроковій перспективі вони шукатимуть можливості перейти на "зелену енергетику".
Щодо Британії, то Джонсон каже, що уряд має намір прискорити темпи будівництва вітряних генераторів та ядерних реакторів.
Як повідомлялося раніше, перед зустріччю лідерів G7 Джонсон поговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном і знову порушив тему російського вторгнення в Україну. Він закликав продовжувати надавати підтримку українським військовим "до переможного кінця" і застеріг від спроб домовитися з путіним.