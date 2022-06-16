Головний редактор Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар розповів про те, як Росія бреше про нафтогазову виручку

Давайте все-таки розвінчаємо головну Кремлівську економічну міфологему тижня…

Не раз і не два цього тижня зустрічаю у світовій пресі розрахунки, що, мовляв, імпорт нафти й газу з Росії за перші 5 місяців року дорівнює або навіть більше витрат на війну.

Цитований мною блогер зі скріну лише наводить цифри, що оминули вже всі світові газети.

З чого робиться висновок, що Росія може воювати за цей кешфлоу.

Висновок не просто не правильний, а абсурдний.

Начебто весь кешфлоу від вуглеводнів спочатку планувався бути спрямованим на військові витрати!

Начебто у видобувних компаній немає собівартості й ціни транзиту/доставки — адже порівнюються не цифра прибутку, а вся виручка!

Як усі гроші Газпрому та Роснафти надходять на рахунки виключно Міноборони!

Ніби коштом податків з вуглеводнів не формується 40-60% у різні роки доходів федерального бюджету РФ!

Начебто витрати на бойові дії це і є всі втрати РФ від війни!

А з яких грошей покривати недонадходження від ПДВ та інших податків, які доходять у травні за окремими регіонами вже до 50%?

А з якого навіть гіпотетичного "нафтогазового виторгу" можна покрити втрату Центробанком РФ 300 млрд доларів резервів?

А з яких грошей повертати росіянам 120 млрд доларів на валютних депозитах у санкційних банках-гігантах, валютні активи яких заарештовані?

А з яких грошей покривати дірку в балансах решти банків до 90 млрд дол. від делістингу російських цінних паперів на світових біржах?

А з яких грошей покривати 9 трильйонів рублів різниці між ставками за іпотеками банків під 3-5% при обліковій ставці 20-15%?

А з яких грошей покривати 33% чистих збитків ВСІХ підприємств-експортерів РФ від штучної ревальвації курсу з 90 до 60?

Останній пункт взагалі складно піддається макроекономічному усвідомленню: уявіть собі більш ніж півтрильйонний доларовий експортний виторг, який дисконтували цим бездумним ревалом на третину (!)

Та там хоч хтось взагалі за таких макроекономічних умов залишиться до кінця року живим?

Там до кінця року взагалі буде ще кому SWIFT відключати?

Чи в уряді РФ думали що всі експортери в їхній країні працювали з 33-відсотковим запасом рентабельності? Ну так, знаєте, про всяк випадок: а раптом Путін, там якусь війну затіє…

Не потрібно бути професійним економістом, щоб зрозуміти те, що вищеописана картина — це апокаліпсис, що штучно розтягується в часі!

Ну і на цьому тлі виробникам економічних міфологем із МСК доводиться вигадувати що б ще з чим порівняти, щоб підтримати ілюзію, що вони нібито справляються.

Ось порівняли денний виторг Газпрому з вартістю щоденно снарядів, що випулюються у повітря…

Ну, ви зрозуміли, тепер уже, якість цього порівняння, я сподіваюся.