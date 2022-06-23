Битва за порты и зерно: смогут ли Украина, рф и Турция договориться

Переговоры могут состояться уже в ближайшее время, но помогут ли они Украине с экспортом зерна по морю.

Проблема разблокирования украинских портов и вывоза зерна не первый месяц остается топ-темой для всего мира.

Очередной раунд переговоров, по данным "Телеграфа", может состояться уже на следующей неделе в Стамбуле.

Ожидается, что участие в нем примут представители Турции, ООН, Украины и россии. "Телеграф" разбирался – чего ожидать от переговоров и каковы шансы, что Украина сможет экспортировать зерно по морю.

Как россия провоцирует "голодные игры"

Практически сразу после российского широкомасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Украина потеряла возможность использовать морские пути для перевозки грузов. По словам президента Владимира Зеленского, российские оккупанты заблокировали в наших портах 22 миллиона тонн зерновых.

Всё это угрожает миру масштабным продовольственным кризисом, о чем не сразу, но начали трубить представители ООН.

А в июне директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что если россия не прекратит блокады, не перестанет красть украинское зерно, не закончит бессмысленную войну в Украине, миру грозит множество проблем.

В том числе голод (прежде всего в странах Африки и Ближнего Востока, зависящих от экспорта пшеницы из Украины), за которым последуют массовые беспорядки, подорожания продуктов, насилие на политической почве, миграционные волны и так далее.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подчеркивал, что действия россии по блокированию экспортного зерна являются шантажом всего мира – и должны получить мощный ответ. Он пояснял, что российский диктатор владимир путин блокирует поставки и использует машину пропаганды, надеясь, что мир пойдет на уступки и снимет с рф санкции.

Самое интересное, что россия этого и не скрывает. Одна из главных пропагандисток путинского режима, руководитель Russia Today Маргарита Симоньян фактически открыто заявила, что, провоцируя "голодные игры" с помощью блокирования портов Украины, страна-агрессор пытается убедить Запад ослабить санкции.

Ну, а параллельно с этим российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно и тоннами вывозить его сперва в оккупированный Крым, а оттуда в дружественные агрессору страны – ту же Сирию.

Турецкий интерес

В создавшихся условиях вполне понятны попытки организовать переговоры для создания "зернового коридора" из Украины по Черному морю. Особенно усердно этим занимается Турция.

6 июня появилась информация, что Украина, Турция и рф якобы согласовали предварительную схему вывоза зерна из одесского порта. Суть в том, что турки обязались разминировать акватории вблизи Одессы, а корабли рф, в свою очередь, должны будут сопровождать грузы с зерном в Босфор.

Очередной раунд российско-турецких переговоров прошел на этой неделе. А уже на следующей якобы запланирована встреча в четырехстороннем формате (ООН, Украина, Турция, россия), председательствовать на которой будет турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии "Телеграфу" отметил, что невозможно вести переговоры об Украине без Украины. Так что все встречи, которые сейчас проводят Турция и Россия вне присутствия украинской делегации – ничего не значат и ничего не стоят.

"К тому же, важно понимать, что турки озаботились разблокированием украинских портов не просто так. Они хотят сделать у себя зерновой украинский хаб, продавая зерно дальше, переваливая его – за 25% от общей стоимости. Кстати, и венгры сейчас активно стали предлагать Украине возможности для прохода зерна через их территорию. Не бесплатно, конечно", – поясняет Олег Пендзин. Признав, что искать решение надо, так как в Украине осталось еще около 20 миллиона тонн старого урожая, а на подходе – сбор нового, который, по прогнозам, составит около 60 миллиона тонн (зерновые и масленичные). Сухопутными путями вывозить это крайне сложно, долго и дорого.

Представитель Украинского института будущего, эксперт в вопросах международной и внутренней политики Игар Тышкевич в блоге на "Телеграфе" отмечал,

что озвученный ранее план играет, прежде всего, на руку Турции (делает зерновым хабом, усиливает позиции в регионе и мире) и россии (сохраняет свое влияние на море, демонстрирует точечную "победу" в продовольственном кризисе, блокируя при этом украинские порты по большинству товарных позиций).

Тогда как безопасностные вопросы, особо тревожащие Украину, остаются открытыми.

Для Украины нет приемлемого сценария

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса, прогнозируя для "Телеграфа" итоги переговоров, отметил:

"Думаю, что шансы на разблокирование украинские портов не высоки. Не вижу, как могут найти компромисс Украина и россия, в частности, в вопросе разминирования акватории. На мой взгляд, сейчас для Украины нет приемлемого сценария по вывозу зерна. Потому что любой из них (особенно с разминированием портов) предполагает определенные уступки, компромисс, и замыкание всего на рф и Турцию".

Такие решения, отмечает эксперт, похоже, непопулярны в украинском обществе. И спорны с точки зрения обороноспособности. Выиграть в этих переговорах не получится.

"Есть разве что компромиссный сценарий, – продолжает Илия Куса. – Суть его в том, что происходит разминирование портов третьей стороной, после чего корабли с зерном проходят по некому заранее оговоренному безопасному маршруту – под гарантии Украины, россии и, скорее всего, Турции, которая будет сопровождать эти корабли. Но это не означает решение проблемы, потому что остается еще масса второстепенных вопросов, ответа на которые пока нет. К примеру, чьи корабли будут вывозить зерно? Какие страховые компании будут покрывать риски? Кто будет разминировать порты (как вариант обсуждаются ООН или Турция, но конкретики на данный момент мы не имеем)? Как долго это продлится (назывались разные цифры, в том числе три-четыре месяца, что мало кого устраивает на том же Западе, с учетом нарастающего продовольственного кризиса)? Насколько можно доверять гарантиям ненападения на эти корабли со стороны рф, обещаниям которой веры фактически нет?"

Илия Куса акцентирует, что большая часть мира (Азия, Африка, Европа) выступает за то, чтобы в максимально сжатые сроки обеспечить безопасный вывоз зерна из Украины. И именно морской путь дает возможность осуществить это быстро и в необходимых объемах.

"Но позиция российской и украинской сторон тут является проблемой. Потому что рф хочет обязательного разминирования портов, что оголяет наш берег, увеличивает угрозы высадки российского десанта. А Украина, по понятным причинам, бескомпромиссна в вопросе разминирования", – резюмирует эксперт.