Украина зовет посла Турции "на ковер": все дело в судне рф с краденым зерном

Украина разочарована отказом Турции арестовать российское судно "Жибек Жолы"

В Украине заявили, что судно российской федерации, перевозившее украинское зерно, не разрешали покидать порт Карасу в Турции.

Об этом в четверг, 7 июля, заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в соцсети.

"Мы сожалеем, что российскому судну "Жибек Жолы", которое было заполнено украденным украинским зерном, было разрешено покинуть порт Карасу, несмотря на доказательства уголовного дела, представленные властями Турции", — говорится в тексте публикации.

Также он добавил, что посла Турции в Киеве планируют пригласить в украинское Министерство иностранных дел, чтобы тот дал четкое объяснение этой "неприемлемой ситуации".

Напомним, что несколькими днями ранее Турция задержала российское судно "Жибек Жолы", на котором российские оккупанты вывозили украденное в Украину зерно, однако позже, вечером 6 июля, таможенная служба турецкого порта его отпустила, несмотря на запрет Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после блокирования украинских портов на юге страны захватчики на систематической основе похищали зерно у Украины, после чего незаконным путем доставляли его в Сирию.