Україна кличе посла Туреччини "на килим": вся справа в судні рф з краденим зерном

В Україні заявили, що судно російської федерації, яке перевозило українське зерно, не дозволяли залишати порт Карасу у Туреччині.

Про це у четвер, 7 липня, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у соцмережі.

"Ми шкодуємо, що російському судну "Жибек жоли", яке було заповнене вкраденим українським зерном, було дозволено залишити порт Карасу, попри докази кримінальної справи, що були представлені владою Туреччини", — йдеться в тексті публікації.

Також він додав, що посла Туреччини в Києві планують запросити до українського Міністерства закордонних справ, аби той дав чітке пояснення цієї "неприйнятної ситуації".

Нагадаємо, що кількома днями раніше Туреччина затримала російське судно "Жибек Жоли", на якому російські окупанти вивозили вкрадене в України зерно, проте пізніше митна служба турецького порту його відпустила, попри заборону України.

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