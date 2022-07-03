Туреччина прислухалася до України: судно рф з викраденим українським зерном затримано

Влада Туреччини затримала судно з краденим зерном

Влада Туреччини затримала російське судно Zhibek Zholy ("Жибек Жоли"), яким окупанти вивозили вкрадене в України зерно

Як повідомляє Reuters, посол Василь Боднар зазначив, що українська та турецька сторона мають повну взаємодію у цьому питанні.

"Судно нині стоїть біля входу до порту, його затримали митні органи Туреччини", — сказав він в ефірі українського телебачення.

Варто зазначити, що 1 липня Боднар повідомляв, що судно "Жибек Жоли" було зупинено в порту Карасу. Навантажений зерном корабель вийшов із порту окупованого Бердянська, після чого українська сторона направила відповідне звернення до Туреччини із закликом вжити невідкладних заходів, щоб припинити порушення суверенітету та України.

За даними ЗМІ, судно належить казахстанській компанії KTZ Express, проте було взято в оренду російською компанією. У МЗС України спочатку повідомляли, що на борту знаходиться 4,5 тисячі тонн зерна, а пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що судно перевозить 7 тисяч тонн вантажу.

Україна попросила турецьку сторону зупинити судно для проведення експертизи, щоб відстежити походження зерна та провести спільне розслідування.

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Як повідомлялося раніше, після захоплення українських портів на Півдні України, росіяни почали красти зерно в українських фермерів, після цього воно незаконно доставлялося до дружніх російському режиму країн, в першу чергу, до Сирії.