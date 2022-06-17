Супутникові фото показали, куди росія вивозить крадене українське зерно

Мінімум два балкери, завантажені пшеницею, вирушили на Близький Схід.

Російські окупанти продовжують красти українське зерно та тоннами вивозити його до окупованого Криму. З півострова вантажі морем переправляють у дружні до агресору країни як мінімум Сирію.

Підтвердження цього факту виявила американська компанія Maxar, яка займається фотографуванням місцевості через супутники. Завдяки свіжим фото вдалося виявити кілька вантажних суден під прапором рф, які вивезли врожай зерна з Криму.

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Два кораблі були зафіксовані супутниками наприкінці травня. На фото добре видно, що цінним вантажем кораблів, пришвартованих у Севастополі, є зерно.

Через кілька днів компанії вдалося сфотографувати ці ж кораблі, але вже біля сирійських берегів. До речі, окупанти навіть не думають ховатися, тому часто залишають люки вантажного відсіку відчиненими. Це також дозволяє підтвердити теорію вивезення крадених злаків на територію близькосхідних країн.

Порівняльний знімок із Криму та Сирії

Також Maxar додали ще один знімок — свіжіший, вже червневий. На ньому також видно корабель у порту Севастополя, який росіяни заповнюють зерном. З урахуванням вивезеної з української території кількості пшениці це теж явно не російський урожай.

Червневий знімок корабля у Криму

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою "дипломатією" відзначився глава МЗС рф сергій лавров, коли журналіст запитав його про крадіжку росією українського зерна.

Також "Телеграф" писав, які причини крадіжки врожаю в Україні росіянами бачать американські політики.