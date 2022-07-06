Аналитики ISW озвучили главные цели Кремля насчет войны в Украине

Суверенное украинское государство является костью поперек горла российскому режиму

Аналитики из американского Института изучения войны (ISW) сделали выводы из ряда очередных громких заявлений Кремля, определив новые цели рф в противостоянии с Украиной. Их прогноз слегка отличается от предположений украинского МВД, где говорят о желании россиян захватить контроль над Черным морем. Прежде всего представителей Кремля интересует возможность сменить высшую власть Украины, а также уменьшить общее значение суверенитета нашей страны.

Об этом речь шла в свежем анализе Института в утро среды, 6 июля. Как утверждают представители организации, на позицию Москвы пока не влияет даже ряд крупных поражений на фронте, равно как и санкционное давление со стороны Запада.

Свои выводы аналитики базируют на нескольких громких заявлениях кремлевских политиков, которые прозвучали в последние дни. Так, к примеру, секретарь Совбеза николай патрушев 5 июля заявил, что война не закончится, пока рф "не защитит" граждан Украины от "геноцида", не проведет "денацификацию и демилитаризацию". Также важным фактором чиновник назвал необходимость обязать нашу страну сохранять нейтралитет в отношениях между НАТО и рф.

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Все это фактически повторяет заявление кровавого диктатора владимира путина, выступая с которым, тот объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину. Такая зацикленность, по мнению военных аналитиков, демонстрирует, что Кремль явно не собирается остановиться на "освобождении" Донецкой и Луганской областей, а готовится к более длительному противостоянию с украинским народом.

Весьма примечательной на фоне таких высказываний в ISW считают риторику одного из донбасских боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Тот, отреагировав на заявления патрушева, подчеркнул, что рф должна была стремиться к полному разгрому ВСУ, а позже — капитуляции нынешнего правительства Украины.

Он считает, что говорить о победе россии можно лишь после захвата т.н. "Новороссии". В ее состав предположительно входит восемь областей Украины, включая Донетчину и Луганщину, а также юг страны. Помимо этого он заявляет о необходимости полной победы над т.н. "Малороссией" — понятием, которым боевики и кремлевские пропагандисты часто одаривают Украину.

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Таким образом можно сделать вывод, что в Москве по-прежнему страдают комплексом имперского мышления и хотят захватить суверенную Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что схожие с патрушевым заявления об окончании войны недавно выдал и глава минобороны рф сергей шойгу. По его заверениям, "спецоперация" будет окончена, когда российская армия выполнит все поставленных перед ней задачи. При этом ответственность за раздачу этих самых приказов шойгу полностью переложил на владимира путина.