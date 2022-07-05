Война — день 132: ВСУ "утюжат" склады оккупантов по всему фронту и продвигаются на юге

Оперативно о главном 5 июля

Украина на протяжении 132 дней отражает полномасштабное вторжение россии. Пока в швейцарском Лугано обсуждают план послевоенного восстановления Украины, украинские вооруженные силы начали активно применять дальнобойные РСЗО американского производства, из-за чего уже который день (ночь) в тылу противника взрываются склады с боеприпасами, ГСМ, казармы и командные пункты. Помимо этого ВСУ имеют определенные успехи на юге Украины, где постепенно, шаг за шагом, выдавливают оккупантов с захваченных ими территорий.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 5 июля. Более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 Финляндия готовит дополнительную военную помощь Украине, которая будет включать в себя поставки боевой техники.

00:00 Правительство Уэльса выделило 35 млн фунтов стерлингов на военную помощь Украине, Шотландия выделила 65 млн фунтов стерлингов, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Информацию про ситуацию на фронте за 2 июля можно прочитать в нашей статье: "Война — день 129: западное оружие кошмарит оккупантов, угроза Краматорску".

Сводка новостей за 3 июля доступна в нашем материале за субботу: "Война — день 130: выход украинской армии из Лисичанска, угрозы лукашенко".

С новостями за прошедшие сутки, 4 июля, можно ознакомиться в сводке за воскресенье: "Война — день 131: отступление на Донбассе, тревожное заявление Зеленского".