Борис Джонсон все: большой друг Украины объявил об отставке

Украина не останется без британской поддержки из-за нынешних перестановок

Оказавшийся в центре нового скандала Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании и председателя правящей Консервативной партии. Об этом он заявил во время брифинга на Даунинг-стрит, 10.

Джонсон заявил, что гордится всем, что сделал на посту главы правительства Соединенного королевства – в частности, вывел страну из состава Евросоюза и обеспечил самое быстрое в Европе развертывание вакцинации во время пандемии коронавируса. И добавил, что процесс избрания нового лидера тори должен начаться немедленно, а пока работой будет заниматься новоназначенный им сегодня кабинет.

Отдельное место в его речи заняла поддержка Украины в противостоянии российской военной агрессии. В частности, Джонсон заявил, что гордится тем, что Великобритания под его руководством стала лидером в Европе по борьбе с путинским вторжением. Он заверил, что страна не перестанет поддерживать борьбу украинцев и будет помогать так долго, как это понадобится.

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Британские обозреватели уверяют, что отставка Джонсона не повлечет за собой резкого изменения политики Лондона в отношении войны в Украине. В том, что наше государство нуждается в поддержке и его необходимо оказывать, сходятся все политические силы.

Напомним, отставка Джонсона явилась следствием нескольких громких скандалов. В июне состоялось голосование по вотуму недоверия его кабинету из-за вечеринок, которые чиновники устраивали во время локдауна. Тогда Джонсону удалось отбитьс. Новым потрясением стало то, что Джонсон назначал на правительственные должности Криса Пинчера – члена Консервативной партии неоднократного пойманного на сексуальных домогательствах к мужчинам. После объявления о своей отставке экс-премьер намерен позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.