Кроме других претендентов, он обогнал даже министерку иностранных дел Лиз Трасс

В Британии должность премьер-министра после отставки Бориса Джонсона может занять министр обороны страны Бен Уоллес. Среди всех членов Консервативной партии он считается главным фаворитом на эту роль.

Как пишет издание Sky News, ссылаясь на новый опрос YouGov, именно Уоллес является главным претендентом на победу в любом соревновании за должность Джонсона среди всех имеющихся претендентов. Согласно числу голосов, он опередил даже министра иностранных дел Лиз Трасс.

Следует отметить, что в должности министра обороны Бен Уоллес играл одну из ключевых ролей в поддержке Украины со стороны Британии и всегда поддерживал Бориса Джонсона. По его словам, он обязан обеспечивать безопасность страны вне зависимости от того, кто находится в должности премьер-министра.

Бен Уоллес очень часто выступал в поддержку Украины, заявляя, что Вооруженные силы способны вытеснить вражеские войска из Донбасса, и даже публично критиковал кровавого российского диктатора владимира путина, отмечая, что президент россии пытается изображать "мачо", однако является показательным примером "токсичной маскулинности".

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Кроме того, британский министр, неоднократно анонсировавший поставку Киеву важного вооружения, выражал опасения, что лидер рф может не остановиться на полномасштабном вторжении в Украину, если его не остановить уже сейчас, и посягает не только на украинские территории, но и на земли европейских стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Великобритания, систематически поддерживающая Украину в противостоянии российскому агрессору, планирует удвоить военную помощь, выделив Киеву еще 1 миллиард фунтов стерлингов (около 35,8 миллиарда гривен) на оружие для украинских Вооруженных сил.