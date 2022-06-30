В Британии поставили путину новый "диагноз"

Министр обороны Британии рассказал, что не так с российским диктатором

Российский диктатор владимир путин страдает от "синдрома маленького мужчины" и к тому же является "сумасшедшим".

Как сообщает The Sun, об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в ответ на похожее заявление премьера страны Бориса Джонсона.

Глава оборонного ведомства Соединенного Королевства отметил, что у путина явно наблюдается "синдром маленького мужчины".

"Вы никогда не слышали о синдроме маленькой женщины, только о синдроме маленького мужчины, и у него он в избытке", — сказал он.

До этого в интервью немецкому телеканалу ZDF Джонсон отметил, что путин пытается строить из себя "мачо" и тем самым является показательным примером "токсичной маскулинности".

При этом он отметил, что будь путин женщиной, то не начал бы войну против Украины и не вел бы ее с такой жестокостью, как это сейчас происходит.

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Как сообщалось ранее, в СМИ давно ходят слухи о том, что путин тяжело болен. Вместе с тем президент Украины в комментарии западным СМИ отметил, что проблемы российского диктатора связаны не только с состоянием его здоровья.