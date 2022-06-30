У Британії поставили путіну новий "діагноз"

Міністр оборони Британії розповів, що не так із російським диктатором

Російський диктатор володимир путін страждає від "синдрому маленького чоловіка" і до того ж є "божевільним".

Як повідомляє The Sun, про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, у відповідь на схожу заяву прем’єра країни Бориса Джонсона.

Глава оборонного відомства Сполученого Королівства зазначив, що у путіна явно спостерігається "синдром маленького чоловіка".

"Ви ніколи не чули про синдром маленької жінки, тільки про синдром маленького чоловіка, і у нього він надміру", — сказав він.

До цього в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF Джонсон зазначив, що путін намагається вдавати з себе "мачо" і тим самим є показовим прикладом "токсичної маскулінності".

При цьому він зазначив, що якби путін був жінкою, то не почав би війну проти України та не вів би її з такою жорстокістю, як це зараз відбувається.

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Як повідомлялося раніше, у ЗМІ давно ходять чутки про те, що путін важко хворий. Водночас президент України у коментарі західним ЗМІ зазначив, що проблеми російського диктатора пов’язані не лише зі станом його здоров’я.