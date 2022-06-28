Укр

Не ограничится только Украиной: в Британии дали неутешительный прогноз относительно наступления рф

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Российская агрессия может выйти за пределы Украины Новость обновлена 28 июня 2022, 17:21
Российская агрессия может выйти за пределы Украины

Представители властей Британии считают, что путин может пойти войной на Европу

В Великобритании не исключают, что кровавый диктатор владимир путин может не ограничиться только полномасштабным вторжением на территорию Украины. Российский президент может посягнуть и на европейские страны.

Как передает Sky News, такое мнение озвучил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

"Существует очень реальная опасность того, что владимир путин нападет вне Украины", — заявил глава оборонного ведомства Британии.

Он добавил, что страна-агрессор россия во главе с путиным представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы. Поэтому, по его мнению, Великобритания должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу и тем самым противостоять угрозам со стороны рф и Китая.

"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", — отметил британский чиновник.

Между тем, передаетThe Guardian, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна серьезно работает над тем, чтобы война "не вышла за пределы Украины". При этом он отметил, что его страна вряд ли окажется в состоянии войны из-за ситуации в Украине.

"Я не считаю, что до этого дойдет. И, конечно, мы очень усердно работаем над гарантиями того, что эта ситуация не выйдет за пределы Украины", — отметил Джонсон.

Напомним, что представители российских властей угрожали ракетным ударом и по самому Лондону. Таким заявлением "отличился" депутат Госдумы и генерал-лейтенант российских вооруженных сил Андрей Гурулев. Он впал в истерику из-за того, что Литва ввела "товарную блокаду" для Калининграда.

Неоднократно ударами по Европе угрожали и другие представители российских властей. Так, Польше грозили войной за заявления по поводу выплат контрибуций Украине и критику "российского мира". А другим европейским странам в МИДе страны-агрессора угрожали ударами за поставку Украине оружия.

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#Украина #Европа #Великобритания #Россия #Война #Бен Уоллес