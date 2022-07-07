Наступник Джонсона вже майже визначений: що він говорив про Україну

Крім інших претендентів, він обігнав навіть міністерку закордонних справ Ліз Трасс

У Британії посаду прем’єр-міністра після відставки Бориса Джонсона може зайняти міністр оборони країни Бен Воллес. Серед усіх членів Консервативної партії його вважають головним фаворитом на цю роль.

Як пише видання Sky News, посилаючись на нове опитування YouGov, саме Воллес є головним претендентом на перемогу в будь-якому змаганні за посаду Джонсона серед усіх наявних претендентів. Згідно із кількістю голосів, він випередив навіть міністерку закордонних справ Ліз Трасс.

Варто відзначити, що на посаді міністра оборони Бен Волес відігравав одну з ключових ролей у підтримці України з боку Британії та завжди підтримував Бориса Джонсона. За його словами, він зобов'язаний забезпечувати безпеку країни, незалежно від того, хто перебуває на посаді прем'єр-міністра.

Бен Волес дуже часто виступав на підтримку України, заявляючи, що Збройні сили здатні витіснити ворожі війська з Донбасу, і навіть публічно критикував кривавого російського диктатора володимира путіна, наголошуючи, що президент росії намагається вдавати із себе "мачо", проте являється показовим прикладом "токсичної маскулінності".

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Крім того, британський міністр, який неодноразово анонсував поставку Києву важливого озброєння, висловлював побоювання, що лідер рф може не зупинитися на повномасштабному вторгненні в Україну, якщо його не зупинити вже зараз, і зазіхатиме не лише на українські території, а й на землі європейських країн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Велика Британія, котра на систематичній основі підтримує Україну у протистоянні російському агресору, планує подвоїти військову допомогу, виділивши Києву ще 1 мільярд фунтів стерлінгів (близько 35,8 мільярда гривень) на зброю для українських Збройних сил.