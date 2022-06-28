Не обмежиться лише Україною: в Британії дали невтішний прогноз щодо наступу рф

Представники влади Британії вважають, що путін може піти війною на Європу

У Великій Британії не виключають, що кривавий диктатор володимир путін може не обмежитися лише повномасштабним вторгненням на територію України. Російський президент може зазіхнути й на європейські країни.

Як передає Sky News, таку думку озвучив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес.

"Існує дуже реальна небезпека того, що володимир путін нападе поза межами України", — заявив голова оборонного відомства Британії.

Він додав, що країна-агресор росія на чолі з путіним становить "пряму й невідкладну" загрозу для всіх країн Європи. Саме тому, на його думку, Велика Британія має збільшувати інвестиції в оборонну сферу й тим самим протистояти загрозам з боку рф та Китаю.

"Я завжди казав, що у міру того, як змінюється загроза, має змінюватись і фінансування", — зазначив британський чиновник.

Тим часом, як передає The Guardian, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що країна серйозно працює над тим, щоб війна "не вийшла за межі України". При цьому він зазначив, що його країна навряд чи опиниться у стані війни через ситуацію в Україні.

"Я не вважаю, що до цього дійде. І, звичайно, ми дуже старанно працюємо над гарантіями того, що ця ситуація не вийде за межі України", — зазначив Джонсон.

Нагадаємо, що представники російської влади погрожували ракетним ударом й по самому Лондону. Такою заявою "відзначився" депутат Держдуми та генерал-лейтенант російських збройних сил Андрій Гурульов. Він впав в істерику через те, що Литва ввела "товарну блокаду" для Калінінграда.

Неодноразово ударами по Європі погрожували й інші представники російської влади. Так, Польщі грозили війною за заяви щодо виплат контрибуцій Україні та критику "російського миру". А іншим європейським країнам в МЗС країни-агресора погрожували ударами за постачання Україні зброї.