Російський депутат заявив, що світу загрожують англосакси

Через "товарну" блокаду російського Калінінграда російська влада не перестає погрожувати країнам Заходу. Цього разу один з генералів країни-агресора заявив, що Лондон стане першим містом, яке буде бомбити росія, якщо ситуація в Калінінграді призведе до війни.

Як передає Sky News, такою заявою відзначився соратник російського диктатора, депутат Держдуми та генерал-лейтенант російських збройних сил Андрій Гурульов.

Заяви путінського генерала дійшли до того, що він пригрозив знищенням всіх угруповань космічних супутників ворога всього за одну повітряну операцію. Гурульов зазначив, що його не хвилює, американці вони чи британці, адже всі вони члени НАТО.

Представник російської Держдуми також заявив, що вони також пом'якшать всю систему протиракетної оборони — скрізь та на 100%.

"Ми точно не почнемо із Варшави, Парижа чи Берліна. Першим удар буде по Лондону. Цілком ясно, що загроза світові походить від англосаксів", — резюмував Гурульов.

Нагадаємо, що литовська залізнична компанія LTG Cargo у суботу, 18 червня, повідомила офіційному Калінінграду, що росіяни більше не зможуть возити вантажі залізницею через територію Литви. Заборону ввели на транзит санкційних товарів, які країна-агресор примудрялася ввозити на свою територію.

Після цього голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький пригрозив Литві одразу двома "ударами" у відповідь.