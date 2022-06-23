Український журналіст-міжнародник Іван Яковина прокоментував рішення влади Литви не пропускати низку російських товарів через свій кордон, через що в "блокаді" опинився Калінінград.

Ситуація з Литвою дуже хороша тим, що Росія взагалі нічим не може відповісти. Я подивився, послухав, почитав і людей, і ватників, і ніхто не може назвати хоча б один реалістичний спосіб "російської помсти за блокаду".

При цьому немає жодного способу налагодити нормальне постачання Калінінградської області всім необхідним (не за кінські гроші) без виведення російських військ з України.

Для Росії ситуація проста, як цегла: або визнавати свою поразку у війні проти України, або погодитись на перетворення російського анклаву на Балтиці на зарослу бур’яном, повністю зруйновану територію без людей та економіки.

Вони там у Москві деякий час будуть кричати, роздмухувати щоки, клацати зубами і тупотіти ногами, але вибір таки доведеться робити, причому досить скоро.

Перша важлива відсічка буде 10 серпня, коли область залишиться зовсім без палива — ні бензину, ні авіагасу, ні мазуту для електростанцій.

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Мінімум, звичайно, морем зможуть завезти, але це будуть лічені відсотки від необхідного. Дуже цікаво, що далі буде.