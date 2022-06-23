Украинский журналист-международник Иван Яковина прокомментировал решение властей Литвы не пропускать ряд российских товаров через свою границу, из-за чего в "блокаде" оказался Калининград

Ситуация с Литвой очень хороша тем, что Россия вообще ничем не может ответить. Я посмотрел, послушал, почитал и людей, и ватников, и никто не может назвать хотя бы один реалистичный способ "российской мести за блокаду".

При этом нет и ни единого способа наладить нормальное снабжение Калининградской области всем необходимым (не за конские деньги) без вывода российских войск из Украины.

Для России ситуация простая, как кирпич: либо признавать свое поражение в войне против Украины, либо согласиться на превращение российского анклава на Балтике в заросшую бурьяном, полностью разрушенную территорию без людей и экономики.

Они там в Москве некоторое время будут кричать, раздувать щеки, клацать зубами и топать ногами, но выбор все-таки придется делать, причем довольно скоро.

Первая важная отсечка будет 10 августа, когда область останется совсем без топлива — ни бензина, ни авиакеросина, ни мазута для электростанций…

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Минимум, конечно, морем сумеют завезти, но это будут считанные проценты от необходимого. Очень интересно, что дальше будет.