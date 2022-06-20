кремль в ярости из-за блокады Литвой области рф: песков выступил с заявлением

В россии резко отреагировали на решение Литвы заблокировать Калининградскую область, назвав этот поступок "нарушением всего и вся", и пообещали принять определенные меры против республики уже в ближайшее время.

Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил спикер российского диктатора дмитрий песков, — пишут росСМИ.

"Решение Литвы по блокаде Калининградской области беспрецедентно, это нарушение всего и вся, оно требует глубокого анализа перед принятием россией мер, в течение нескольких дней это будет сделано", — заявил представитель кремля.

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