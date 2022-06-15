Литва передаст дополнительные боеприпасы для подаренного Украине "Байрактара"

Литва уже договорилась о покупке с компанией производителем

Литва намерена передать дополнительные боеприпасы к БПЛА "Байрактар" на который собирали деньги жители страны.

Как сообщил в своем Твиттер министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, соответствующие договоренности с турецкой компанией-производителей БПЛА уже заключены.

По его словам, боеприпасы к "Байрактару", который получил название "Vanagas" ("Ястреб") будут поставлены вовремя.

"Также благодарим компанию за дополнительно предоставленные боеприпасы", — добавил Анушаускас, но не уточнил, сколько их будет поставлено на нужды ВСУ.

Кроме того, к посту он прикрепил фото высокоточной бомбы MAM-L, которая используется на беспилотниках этого типа. Вес такого снаряда составляет 22 килограмма, из которых около 10 выпадает на боевую часть.

Стоимость MAM-L ориентировочно составляет 60-100 тысяч долларов.

Как сообщалось ранее, литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал на своем YouTube-канале сбор средств на "Байрактар" для ВСУ. Нужную сумму в 5 миллионов евро неравнодушные жители страны собрали всего за три дня.

Турция в ответ решила подарить Литве этот БПЛА, а собранные деньги призвала потратить на гуманитарную помощь Украине. Позже Тапинас указал, что 1,5 миллиона евро из собранных средств будут перечислены на нужды Минобороны Литвы для закупки дополнительных боеприпасов к беспилотнику, а остальные средства будут направлены на другую помощь Украине.