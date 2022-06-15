Литва передасть додаткові боєприпаси для подарованого Україні "Байрактара"

Литва вже домовилася про покупку з компанією виробником

Литва має намір передати додаткові боєприпаси до БПЛА "Байрактар", на який збирали гроші жителі країни.

Як повідомив у своєму Твіттері міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, відповідні домовленості з турецькою компанією-виробником БПЛА вже укладено.

За його словами, боєприпаси до "Байрактара", який отримав назву "Vanagas" ("Яструб"), будуть поставлені вчасно.

"Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси", — додав Анушаускас, але не уточнив, скільки їх буде поставлено на потреби ЗСУ.

Крім того, до поста він прикріпив фото високоточної бомби MAM-L, яка використовується на безпілотниках цього типу. Вага такого снаряда становить 22 кілограми, з яких близько 10 випадає на бойову частину.

Вартість MAM-L орієнтовно становить 60-100 тисяч доларів.

Як повідомлялося раніше, литовський телеведучий та журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав на своєму YouTube-каналі збір коштів на "Байрактар" для ЗСУ. Потрібну суму в 5 мільйонів євро небайдужі жителі країни зібрали лише за три дні.

Туреччина у відповідь вирішила подарувати Литві цей БПЛА, а зібрані гроші закликала витратити на гуманітарну допомогу Україні. Пізніше Тапінас зазначив, що 1,5 мільйона євро із зібраних коштів буде перераховано на потреби Міноборони Литви для закупівлі додаткових боєприпасів до безпілотника, а решта коштів буде спрямована на іншу допомогу Україні.