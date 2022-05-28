Журналист из Литвы запустил сбор средств на "Байрактар" для ВСУ: сумму собрали за три дня

Власти Литвы и Турции уже одобрили сделку

Литовский телеведущий и журналист Андрюс Тапинас 25 мая на своем канале в YouTube запустил сбор средств на покупку беспилотника "Байрактар ТБ-2" для нужд украинской армии и уже собрал более 5 миллионов евро.

Об этом он сообщил в своем Фейсбук.

"Наверное впервые в истории граждане одного государства могут купить и подарить такое тяжелое вооружение другому государству", — написал он.

Примечательно, что до этого он получил разрешение на проведение подобной сделки от властей Литвы и Турции, где эти БПЛА производятся.

Инициативу поддержал и действующий министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, который в своем твиттере обнародовал счета, куда жители его страны перечисляют средства. Кроме того собирать средства решила помочь и предыдущий президент страны Даля Грибаускайте.

Информацию о том, что нужная сумма собрана, подтвердили в Отделе стратегических коммуникаций МИД Литвы.

"Когда литовцы говорят "Мы стоим вместе с Украиной", они имеют в виду именно это. За 3 дня Литва собрала 5 млн евро на покупку беспилотника Bayraktar для Украины", — говорится в сообщении.

Как известно, первые дроны этого типа появились на вооружении ВСУ еще в 2018 году, а после начала полномасштабного вторжения россии, они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с оккупантами.

Известно, что один из них отвлекал внимание ракетного крейсера "Москва", благодаря чему украинские крылатые ракеты "Нептун" смогли сделать свое дело и отправить российский военный корабль на дно Черного моря.

После этого Минобороны показывало видео того, как "Байрактары" уничтожают российские судна помельче у острова Змеиный