кремль лютує через блокаду Литвою області рф: пєсков виступив із заявою

У росії різко відреагували на рішення Литви заблокувати Калінінградську область, назвавши цей вчинок "порушенням всього і вся", та пообіцяли вжити певні заходи проти республіки вже найближчим часом.

Про це у понеділок, 20 червня, під час чергового пресбрифінгу повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков, — пишуть росЗМІ. За його словами, ситуація, що склалася, вкрай важка, тож потребує глибокого аналізу з боку росії до того, як вона прийме рішення щодо впровадження заходів проти країни Балтії.

"Це рішення, справді, безпрецедентне, це є порушенням усього і вся. Ми розуміємо, що це пов'язано із відповідним рішенням Європейського союзу поширити дію санкцій на транзит. Це теж вважаємо незаконним. Ситуація більш ніж серйозна у зв'язку з цим, і вона вимагає дуже глибокого аналізу перед тим, як формулювати якісь заходи та якісь рішення… Це елемент блокади, звичайно ж", — заявив представник кремля.

Нагадаємо, що з 18 червня Литва частково заблокувала доступ російської Федерації до Калінінградської області, зокрема шляхом заборони залізничного транзиту низки товарів через санкції Євросоюзу.

Варто додати, що рішення республіки щодо росії вже встиг прокоментувати й голова комісії ради федерації із захисту держсуверенітету рф андрій клімов, назвавши його що "нахабною витівкою Вільнюса".

"Євросоюз, якщо він негайно не виправить нахабну витівку Вільнюса, сам же дезавуює для нас легітимність усіх документів про членство Литви в ЄС і розв'яже руки для вирішення створеної Литвою проблеми калінінградського транзиту будь-якими обраними нами способами", — сказав він.

Окрім того, із вимогою щодо розблокування російської області вже виступило і міністерство закордонних справ рф:

"росія вимагає від Литви негайно скасувати заборону транзиту низки товарів до Калінінградської області", — звернулися вони до республіки.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що Литва є однією з країн, яка допомагає Україні у її протистоянні з російським ворогом. Республіка планує вже найближчим часом передати Києву додаткові боєприпаси до Байрактара.