Друг України Джонсон йде у відставку – британські ЗМІ

Сьогодні очікується заява голови британського уряду

Схоже, прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона попри його небажання все ж відправляють у відставку. У найближчі години очікується заява політика, повідомляють британські ЗМІ.

Як повідомляє телеканал Sky News із посиланням на власні джерела, на Даунінг-стріт уже готують заяву про те, що Джонсон покидає кабінет. Тим часом, кореспонденти Бі-Бі-Сі дізнались, що у найближчі години Джонсон планує виступити з відповідною заявою. Підтверджують інформацію про відставку і джерела Bloomberg.

У Бі-Бі-Сі повідомили також, що Джонсон погодився звільнити посаду за двох умов. Перша – Консервативна партія має призначити нового прем’єра ще до наступної партійної конференції. Друга – до того часу Джонсон залишається виконувачем обов’язків.

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