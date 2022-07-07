Боротьба за відставку Джонсона: британський прем’єр завдав удару у відповідь

Перший міністр втратив роботу через вимогу щодо відставки прем’єра Британії.

Пристрасті навколо прем’єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона продовжуються, а один із прихильників його відставки, міністр з питань житлового господарства, регіонального розвитку та місцевого самоврядування Майкл Гоув втратив роботу.

Як повідомляє ВВС, Гоув став першим членом уряду Британії, який не склав повноваження, а був звільнений Джонсоном особисто. Загалом, за даними видання, з уряду вже пішли 43 особи.

Варто зазначити, що Гоув підтримував вихід Британії з Європейського Союзу і на цьому фоні зблизився з Джонсоном.

У 2019 році він був одним із головних претендентів на посаду голови консервативної партії після відставки Терези Мей, проте пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Варто нагадати, що напередодні низка представників уряду Британії прибула до офісу прем’єра, щоб умовити того скласти повноваження. Втім, Джонсон це робити відмовляється і вже заявив, що зараз є лише вибір між літом, зосередженим на економічному зростанні, чи хаосом у боротьбі за лідерство.

Прем’єру Британії вже намагалися оголосити вотум недовіри 6 червня, проте тоді необхідної кількості голосів не набралося.

Скандал розгорівся навколо колишнього заступника "парламентського організатора" Кріса Пінчера, який пішов у відставку через те, що в п’яному вигляді домагався двох чоловіків в одному з барів Лондона, а до цього неналежно поводився стосовно двох депутатів-консерваторів. Джонсон повідомив, що знали про ситуацію ще у 2019 році, але відповідних кадрових рішень зроблено не було.

Крім того, Джонсона звинувачують у тому, що під час локдауну той організовував вечірки з алкоголем, що було категорично заборонено британським законодавством.