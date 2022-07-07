Борьба за отставку Джонсона: британский премьер нанес ответный удар

Первый министр потерял работу из-за требования об отставке премьера Британии.

Страсти вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона продолжаются, а один из сторонников его отставки, министр по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув потерял работу.

Как сообщает BBC, Гоув стал первым членом правительства Британии, который не сложил полномочия, а был уволен Джонсоном лично. Всего, по данным издания, из правительства уже ушли 43 человека.

Стоит отметить, что Гоув поддерживал выход Британии из Европейского союза и на этом фоне сблизился с Джонсоном.

В 2019 году он был одним из главных претендентов на пост главы консервативной партии после отставки Терезы Мэй, однако позже снял свою кандидатуру в пользу Джонсона.

Стоит напомнить, что накануне ряд представителей правительства Британии прибыли к офису премьера, чтобы уговорить того сложить полномочия. Впрочем, Джонсон это делать отказывается и уже заявил, что сейчас есть только выбор между летом, сосредоточенным на экономическом росте, или хаосом в борьбе за лидерство.

Премьеру Британии уже пытались объявить вотум недоверия 6 июня, однако тогда необходимого количества голосов не набралось.

Скандал разгорелся вокруг бывшего заместителя "парламентского организатора" Криса Пинчера, который ушел в отставку из-за того, что в пьяном виде домогался двух мужчин в одном из баров Лондона, а до этого ненадлежаще себя вел по отношению двух депутатов-консерваторов. У Джонсона сообщили, что знали о ситуации еще в 2019 году, но соответствующих кадровых решений сделано не было.

Кроме того, Джонсона обвиняют в том, что во время локдауна тот организовывал вечеринки с алкоголем, что было категорически запрещено британским законодательством.