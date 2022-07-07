Друг Украины Джонсон уходит в отставку – британские СМИ

Сегодня ожидается заявление главы британского правительства

Похоже, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, несмотря на его нежелание, все же отправляют в отставку. В ближайшие часы ожидается заявление политика, сообщают британские СМИ.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, на Даунинг-стрит уже готовят заявление о том, что Джонсон покидает кабинет. Тем временем корреспонденты Би-Би-Си узнали, что в ближайшие часы Джонсон планирует выступить с соответствующим заявлением. Подтверждают информацию об отставке и источниках Bloomberg.

В Би-Би-Си сообщили также, что Джонсон согласился уволить должность в двух условиях. Первая – консервативная партия должна назначить нового премьера еще до следующей партийной конференции. Вторая – к тому времени Джонсон остается исполняющим обязанности.

Первая попытка отстранить политика от должности состоялась в начале июня. Тогда парламент голосовал за вотум недоверия правительству из-за вечеринок, которые устраивали министры во время антикоронавирусного локдауна и решили оставить Джонсона главой кабинета. Впрочем, уже через несколько недель разразился новый скандал – выяснилось, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин Крис Пинчер неоднократно в нетрезвом состоянии добивался мужчин, а Джонсон, зная о соответствующем расследовании против своего однопартийца, все равно назначил его на должность. В знак протеста правительство стали покидать министры и другие чиновники – в общей сложности более 50 человек, в том числе министры юстиции, внутренних дел, развития и технологий и науки, а также глава ведомства по пенсионному обеспечению, а от Джонсона потребовали покинуть Даунинг-стрит добровольно. К тем, кто призвал главу правительства освободиться, были автор Гарри Поттера Джоан Роулинг и официальный кот-мышелов Даунинг-стрит Ларри.