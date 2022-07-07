Борис Джонсон все: великий друг України оголосив про відставку

Україна не залишиться без британської підтримки через нинішні перестановки

Борис Джонсон, який опинився у центрі нового скандалу, оголосив про свою відставку з поста прем’єр-міністра Великобританії та голови правлячої Консервативної партії. Про це він заявив під час брифінгу на Даунінг-стріт, 10.

Джонсон заявив, що пишається усім, що зробив на посту голови уряду Сполученого королівства – зокрема вивів країну зі складу Євросоюзу та забезпечив найшвидше в Європі розгортування вакцинації під час пандемії коронавірусу. І додав, що процес обрання нового лідера торі має розпочатись негайно, а поки роботою займатиметься новопризначений ним сьогодні кабінет.

Окреме місце в його промові зайняла підтримка України у протистонні російській воєнній агресії. Зокрема, Джонсон заявив, що пишається тим, що Великобританія під його керівництвом стала лідером в Європі із боротьби проти путінського вторгнення. Він запевнив, що країна не припинить підтримувати боротьбу українців і допомагатиме так довго, як це знадобиться.

Читайте також: Категорія Світ Наступник Джонсона вже майже визначений: що він говорив про Україну Крім інших претендентів, він обігнав навіть міністерку закордонних справ Ліз Трасс

Британські оглядачі запевняють, що відставка Джонсона не потягне за собою різкої зміни політики Лондона щодо війни в Україні. В тому, що наша держава потребує підтримки і її необхідно надавати, сходяться усі політичні сили.

Нагадаємо, відставка Джонсона стала наслідком кількох гучних скандалів. У червні відбулося голосування щодо вотуму недовіри його кабінету через вечірки, які урядовці влаштовували під час локдауну. Тоді Джонсону вдалось відбитись. Новим потрясінням стало те, що Джонсон призначав на урядові посади Кріса Пінчера – члена Консервативної партії неодноразового впійманого на сексуальних домаганнях до чоловіків. Після оголошення про свою відставку екс-прем'єр має намір зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському.