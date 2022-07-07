Скандал з відставкою Джонсона – з’явились нові подробиці стосовно України

Головний британський друг України навряд чи залишиться на посту до осені

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який, судячи з усього, сьогодні подасть у відставку, одразу після відповідного оголошення планує подзвонити президенту України Володимиру Зеленському. Чиновники його уряду обіцяють не залишити нашу державу без підтримки у війні проти росії.

Як повідомляє The Guardian, Джонсон може покинути резиденцію на Даунінг-стріт, 10 раніше, ніж він сам того хоче. Його противники не бажають бачити його на посаді аж до наступних виборів голови Консервативної партії восени і пропонують уже сьогодні призначити виконувача обов’язків. Наприклад колишнього голову МЗС Домініка Рааба або екс-прем’єрку Терезу Мей. Тим часом противники консерваторів лейбористи стверджують, що зараз у Сполученому королівстві немає діючого уряду, адже з кабінету Джонсона звільнились понад 50 міністрів та ключових чиновників.

Тим часом чинна очільниця Міністерства закордонних справ Ліз Трасс перервала свій візит до Індонезії та терміново повертається до Лондона. Вона уже встигла запевнити, що Великобританія не зупиниться, доки Україна не переможе у війні з росією.

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За даними джерел, заява з приводу відставки Джонсона очікується о 14:00 за Києвом. Його примушують до відставки після скандалу із сексуальними домаганнями одного з топ-політиків Консервативної партії Кріса Пінчера. Джонсон знав про його токсичну поведінку і все одно призначав його на посади.

Нагадаємо, незадовго до скандалу з відставкою Джонсон анонсував нову поставку важкої зброї Україні.