Джонсон звернувся до західних лідерів із проханням щодо путіна

У Британії вважають, що російський диктатор не приїде на саміт до Індонезії

У Великій Британії переконані, що російський диктатор володимир путін знайде привід не приїхати на саміт "Великої двадцятки" (G20), який цього року відбудеться в Індонезії.

Як повідомляє Bloomberg, прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що буде дуже вражений, якщо путін наважиться приїхати на саміт "двадцятки" і назвав його "парією".

"Я думаю, що він навряд чи поїде з тих чи інших причин", — сказав він під час розмови з журналістами під час візиту на саміт НАТО у Мадриді.

Водночас Джонсон закликав лідерів країн Заходу не бойкотувати саміт, оскільки це дасть росії та Китаю можливість розповсюджувати там свою пропаганду.

Саміт G20 відбудеться у середині листопада на острові Балі. Попередньо відомо, що путін прийняв запрошення на саміт, крім того, запрошення також прийняв і президент України Володимир Зеленський.

Втім, джерела "Телеграфа" повідомляють, що Зеленський туди не їхатиме, якщо війна не закінчиться до листопада, а також якщо там буде путін. Те саме озвучив і Зеленський 29 червня під час зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо.